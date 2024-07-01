Закривав справи боржників: на корупції викрили керівника Західного управління Мін’юсту

Служба безпеки викрила на корупції начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке є головним органом із державної правової політики у 7 областях на заході України. Він разом з поплічниками отримував хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, які мають боргові зобов’язання.

Джерело: пресслужба СБУ, джерела УП в правоохоронних органах та в Мін'юсті

Деталі: В СБУ не називають фігуранта, але за даними джерел УП це Олег Люклян, якого після викриття звільнили з займаної посади.

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Повідомляється, що Люклян залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих - фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання.

Як уточнило джерело "Української правди" в Мін'юсті, стосовно ексчиновника слідством було задокументовано 4 факти отримання посадовцем неправомірної вигоди в сумах: 1 тис. грн, 32 тис. грн, 67 тис. грн та 113 тис. грн.

За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів.

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Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська.

У подальшому фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу".

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено: великі суми готівки; матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки; мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання фігурнтам запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.