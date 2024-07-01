Вбивство посадовця Запорізької міськради: затримали ймовірного співучасника замаху

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в причетності до вбивства директора Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максим Денщика.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Правоохоронці в рамках скоординованих спільних дій встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей".

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фото: Запорізька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що одного з них затримали та повідомили про підозру. Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрілка оголосили в розшук.

Передісторія: