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Вбивство посадовця Запорізької міськради: затримали ймовірного співучасника замаху

Анастасія ПроцПонеділок, 1 липня 2024, 16:11
Вбивство посадовця Запорізької міськради: затримали ймовірного співучасника замаху
фото: Запорізька обласна прокуратура

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в причетності до вбивства директора Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максим Денщика.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Правоохоронці в рамках скоординованих спільних дій встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей".

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фото: Запорізька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що одного з них затримали та повідомили про підозру. Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрілка оголосили в розшук.  

Передісторія:

  • 11 червня у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика, який раніше заявляв про тиск та погрози зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник.
  • Федоров, коментуючи інцидент, зазначив, що розслідування резонансного вбивства — на особливому контролі. 

Теми: Запорізька областьвбивство
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