У Запоріжжі застрелили посадовця міськради, який заявляв про тиск з боку голови ОВА

11 червня вранці у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика, який раніше заявляв про тиск та погрози зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник.

Джерело: поліція Запорізької області, видання "VGORODE.Запоріжжя" з посиланням на колишню заступницю голови Запорізької ОВА Злату Некрасову, Максим Денщик у Facebook, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Дослівно поліція: "11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.

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Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги".

Деталі: Повідомляється, що наразі поліція розшукує нападника. Місцеве ЗМІ з посиланням на Некрасову пише, що невідомий застрелив відстороненого від виконання обов‘язків директора департаменту правового забезпечення Максима Денщика.

Зазначається, що 2 травня посадовиць заявив про тиск зі сторони голови Запорізької ОВА Івана Федорова. За словами Денщика, Федоров "по хорошему" пропонував йому декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням, але він відмовився.

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Також Денщик написав, що очільник Запорізької ОВА прямо та через різних людей (як в міськраді, так і за її межами) погрожував йому розправою з боку правоохоронних органів.

Зі свого боку, Федоров, коментуючи інцидент, зазначив, що розслідування резонансного вбивства — на особливому контролі.

Пряма мова Федорова: " Запоріжжя — не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі".