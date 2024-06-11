Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

У Запоріжжі застрелили посадовця міськради, який заявляв про тиск з боку голови ОВА

Анастасія ПроцВівторок, 11 червня 2024, 11:43
У Запоріжжі застрелили посадовця міськради, який заявляв про тиск з боку голови ОВА
Максим Денщик. фото: Facebook/Maxim Denschik

11 червня вранці у Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого посадовця Максима Денщика, який раніше заявляв про тиск та погрози зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана. Від отриманих поранень чоловік помер, а зловмисник зник.

Джерело: поліція Запорізької області, видання "VGORODE.Запоріжжя" з посиланням на колишню заступницю голови Запорізької ОВА Злату Некрасову, Максим Денщик у Facebook, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Дослівно поліція: "11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.

Реклама:

Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги".

Деталі: Повідомляється, що наразі поліція розшукує нападника. Місцеве ЗМІ з посиланням на Некрасову пише, що невідомий застрелив відстороненого від виконання обов‘язків директора департаменту правового забезпечення Максима Денщика. 

Зазначається, що 2 травня посадовиць заявив про тиск зі сторони голови Запорізької ОВА Івана Федорова. За словами Денщика, Федоров "по хорошему" пропонував йому декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням, але він відмовився.

ВІДЕО ДНЯ

Також Денщик написав, що очільник Запорізької ОВА прямо та через різних людей (як в міськраді, так і за її межами) погрожував йому розправою з боку правоохоронних органів.

Зі свого боку, Федоров, коментуючи інцидент, зазначив, що розслідування резонансного вбивства — на особливому контролі. 

Пряма мова Федорова:Запоріжжя — не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі". 

Теми: Запоріжжявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі

Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Усі новини...
Запоріжжя
ЗМІ: Запоріжжя атакували "Шахеди", у місті пролунав вибух 
СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військових ТЦК у Запоріжжі
ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться – Федоров
Останні новини
05:22
КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі
05:06
На Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
04:30
Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати коаліцію
03:52
У Запорізькій області та Дніпрі пролунали вибухи
03:42
відео, оновленоДрони атакували НПЗ і нафтобазу в Росії – соцмережі
03:20
У Києві та області працювали сили ППО
02:50
На громаду Сумщини росіяни скинули за добу 21 міну
02:02
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
01:55
тенісСтало відомо, чи зіграє Джокович на Олімпійських іграх-2024
01:48
фотоУ Запорізькій області почали будувати "підземні школи"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: