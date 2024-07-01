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Навальна очолить Human Rights Foundation

Альона Мазуренко Понеділок, 1 липня 2024, 18:56
Навальна очолить Human Rights Foundation
ФОТО: RTVI

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія стане головою міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation і замінить на цій посаді Гаррі Каспарова.

Джерело: Human Rights Foundation

Пряма мова Навальної: "Для мене, як для людини, яка на власному досвіді переконалася в тому, яку загрозу становлять диктаторські режими для наших близьких і світу в цілому, велика честь очолити Фундацію "Відкритий Діалог". У ці складні часи захист фундаментальних прав і свобод є як ніколи актуальним. Місія Фонду близька моєму серцю, і я з нетерпінням чекаю можливості допомогти в її реалізації".

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Деталі: У повідомленні HRF йдеться про те, що Навальна "відома своєю непохитною відданістю демократичним принципам і правам людини", а також непохитною підтримкою свого чоловіка. Там зазначили, що вона принесе у HRF "багатий досвід і цілеспрямованість".

Каспаров очолював HRF з 2012 року.

Президент HRF Селін Ассаф-Бустані також привітала призначення Навальної.

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У соцмережі X Навальна написала, що HRF - організація, яка "об'єднує тих, хто веде боротьбу проти диктатур по всьому світу".

Теми: Юлія Навальна
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