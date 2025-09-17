Навальна заявила, що її чоловіка отруїли у колонії: є підтвердження лабораторій
Удова російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер в ув′язненні, Юлія заявила, що дві лабораторії з різних країн підтвердили, що її чоловіка удруге отруїли у колонії.
Джерело: Навальна у соцмережі Х, відео, DW
Пряма мова Навальної: "Нам вдалося переправити за кордон біологічні матеріали Олексія. Лабораторії двох різних країн провели дослідження. Ці лабораторії незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексій був отруєний".
Деталі: За її словами, біоматеріали було отримано ще у лютому 2024 року і надійним способом переправлено за кордон.
Навальна зазначила, що ці результати мають суспільну цінність і повинні бути опубліковані. "Ми всі заслуговуємо знати правду", - зазначила вона.
Навальна зазначила, що не буде прислуховуватись до політичних міркувань у даному питанні.
"Я стверджую, що Володимир Путін винен у вбивстві мого чоловіка, Олексія Навального. Я звинувачую російські спецслужби у розробці забороненого хімічної та біологічної зброї. Я вимагаю від лабораторій, які проводили дослідження, опублікувати результати. Припиніть загравати з Путіним через якісь вищі міркувань. Ви не зможете його задобрити. Поки ви мовчите, він не спиняється", - зазначила Навальна.
Що було раніше:
- Навальний був отруєний речовиною нервово-паралітичної дії "Новічок" в серпні 2020 року. Він втратив свідомість на борту рейсу Томськ-Москва, який після цього екстрено посадили в Омську, де політику надали першу допомогу. Через кілька днів Навального, який не приходив до тями, переправили до Берліна, де продовжилося лікування і реабілітація. Після отруєння США, ЄС і Велика Британія ввели санкції проти 33-го ЦНДІ Міноборони і ДержНДІОХТ за участь у програмі розробки хімічної зброї.
- Навальний у січні 2021 року повернувся до Росії, де був заарештований і засуджений до тривалого ув'язнення. Політик за нез'ясованих обставин помер у виправній колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу 16 лютого 2024 року.