Навальна заявила, що її чоловіка отруїли у колонії: є підтвердження лабораторій

Удова російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер в ув′язненні, Юлія заявила, що дві лабораторії з різних країн підтвердили, що її чоловіка удруге отруїли у колонії.

Джерело: Навальна у соцмережі Х, відео, DW

Пряма мова Навальної: "Нам вдалося переправити за кордон біологічні матеріали Олексія. Лабораторії двох різних країн провели дослідження. Ці лабораторії незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексій був отруєний".

Деталі: За її словами, біоматеріали було отримано ще у лютому 2024 року і надійним способом переправлено за кордон.

Навальна зазначила, що ці результати мають суспільну цінність і повинні бути опубліковані. "Ми всі заслуговуємо знати правду", - зазначила вона.

Навальна зазначила, що не буде прислуховуватись до політичних міркувань у даному питанні.

"Я стверджую, що Володимир Путін винен у вбивстві мого чоловіка, Олексія Навального. Я звинувачую російські спецслужби у розробці забороненого хімічної та біологічної зброї. Я вимагаю від лабораторій, які проводили дослідження, опублікувати результати. Припиніть загравати з Путіним через якісь вищі міркувань. Ви не зможете його задобрити. Поки ви мовчите, він не спиняється", - зазначила Навальна.

Що було раніше: