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Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО: системи та сотні перехоплювачів

Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 01:54
Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО: системи та сотні перехоплювачів
Глави держав під час святкування 75-ї річниці НАТО, фото: Getty Images

Очільники п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року".

Джерело: спільна заява щодо зміцнення протиповітряної оборони України президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського на сайті Білого дому 

Дослівно: "Сьогодні ми оголошуємо, що спільно надаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи додаткові батареї "Patriot", надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією; компоненти "Patriot", надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї "Patriot"; і додаткову систему SAMP-T, надану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони". 

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Деталі: Окрім цього, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard

Як йдеться у заяві, декілька членів Альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі. 

США у координації з партнерами пообіцяли перерозподілити заплановані поставки критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.

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Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року. 

Дослівно: "Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також Ініціативі негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони України, і Коаліції з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція. 

Ми також вітаємо роботу НАТО на підтримку зусиль України з розбудови оперативно сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони. Наше послання до Москви і світу є чітким: наша підтримка України є сильною і непохитною".

Нагадаємо:

Читайте детальну статтю про те, що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні

Теми: СШАНАТОППОвійна
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