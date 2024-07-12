Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Байден знову заявив, що вік і здоров'я не завадять йому балотуватися на виборах

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 липня 2024, 10:50
Байден знову заявив, що вік і здоров'я не завадять йому балотуватися на виборах
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден знову запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів та вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: На пресконференції у четвер Байден заявив, що все ще вважає себе найкращим кандидатом для того, щоб перемогти Трампа. 

Реклама:

"Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу – тоді це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної", – сказав Байден. 

"Зараз я збираюся просто продовжувати", – додав президент.

Водночас події за участю преси у четвер підсилили враження, що питання до спроможності Байдена виграти вибори та надалі обіймати президентську посаду можуть тільки наростати. 

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, Байден кілька разів обмовився, помилково назвавши "Трампом" віцепрезидентку Камалу Гарріс, та помилково назвав "Путіним" президента України Володимира Зеленського, коли запрошував його до слова, і потім повторив цю обмовку. Також помітили, що президенту доводилось часто прокашлюватись. 

Втім, прем’єр Британії Кір Стармер після зустрічі з Байденом запевнив, що той "у хорошій формі".

Нагадаємо: Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN, на яких він виглядав вкрай втомленим.  

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.

Теми: БайденСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Байден
Байден: Європейські союзники скоротять інвестиції в Китай через допомогу РФ
Саміт НАТО: Байден пообіцяв Україні подальшу підтримку
Байден заявив, що не готовий говорити з Путіним
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: