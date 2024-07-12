Байден знову заявив, що вік і здоров'я не завадять йому балотуватися на виборах

Президент США Джо Байден знову запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів та вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: На пресконференції у четвер Байден заявив, що все ще вважає себе найкращим кандидатом для того, щоб перемогти Трампа.

Реклама:

"Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу – тоді це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної", – сказав Байден.

"Зараз я збираюся просто продовжувати", – додав президент.

Водночас події за участю преси у четвер підсилили враження, що питання до спроможності Байдена виграти вибори та надалі обіймати президентську посаду можуть тільки наростати.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, Байден кілька разів обмовився, помилково назвавши "Трампом" віцепрезидентку Камалу Гарріс, та помилково назвав "Путіним" президента України Володимира Зеленського, коли запрошував його до слова, і потім повторив цю обмовку. Також помітили, що президенту доводилось часто прокашлюватись.

Втім, прем’єр Британії Кір Стармер після зустрічі з Байденом запевнив, що той "у хорошій формі".

Нагадаємо: Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN, на яких він виглядав вкрай втомленим.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.