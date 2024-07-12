У Британії заявили, що іще думають, чи дозволяти Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині Росії.

Джерело: Леммі в інтерв’ю "Європейській правді" у Вашингтоні

Деталі: Леммі запитали, чи може Україна бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах.

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"Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками, над якими ми зараз розмірковуємо. Повторюся: я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню", – зазначив міністр.

"ЄП" зауважила, що США, наприклад, обмежили використання своєї зброї в РФ лише прикордонними регіонами, та перепитала міністра, чи дозволяє Британія бити далі.

"Я не коментуватиму рішення США; а що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини", – сказав Леммі.

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У подальших коментарях міністр дав зрозуміти, що поділяє думку тих союзників, які проти надмірної обережності через "побоювання ескалації", оскільки зволікання з наданням тієї чи іншої зброї грає проти України та робить менш значущим її ефект на полі бою.

"Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього Альянсу. Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусідів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти", – наголосив він.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна

Як відомо, у нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow "є справою України", багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії.

Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі.

Втім, згодом у британських ЗМІ з'явився коментар з Даунінг-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася".