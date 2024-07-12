Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Підмосков'ї розбився пасажирський літак: на борту був лише екіпаж

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 липня 2024, 16:05
В Підмосков'ї розбився пасажирський літак: на борту був лише екіпаж
скриншот

У російському Підмосков'ї розбився пасажирський літак. На борту перебували тільки 3 члени екіпажу - всі вони загинули.

Джерело: прокремлівське видання ТАССBaza, Mash

Деталі: Катастрофа літака Sukhoi Superjet під Коломною сталася під час виконання тестового польоту.

Реклама:

На борту літака перебували три члени екіпажу. Джерела в екстренних службах РФ повідомили, що всі 3 члени екіпажу загинули.

За даними з російських ресурсів у мережі, перед падінням лайнер намагався здійснити посадку. Судячи з даних сервісу Flightradar24, літак літав по колу і виробляв паливо. Під час заходу на третє коло екіпаж подав сигнал лиха.

Попередньо, політ був тестовий, борт обкатували після ремонту - імовірно, з майданчика Луховицького авіаційного заводу. Лайнер належить "Газпром-Авіа".

ВІДЕО ДНЯ

Літак 2014 року випуску використовувався тільки авіакомпанією "Газпром".

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Росія
У Британії заявили, що іще думають, чи дозволяти Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб Росії
Австралія звинувачує сім’ю російського походження у шпигунстві
Атеш: Росія мінує гавань біля Новоросійського порту, через загрозу морських дронів
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: