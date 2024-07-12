В Підмосков'ї розбився пасажирський літак: на борту був лише екіпаж

У російському Підмосков'ї розбився пасажирський літак. На борту перебували тільки 3 члени екіпажу - всі вони загинули.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС, Baza, Mash

Деталі: Катастрофа літака Sukhoi Superjet під Коломною сталася під час виконання тестового польоту.

Реклама:

На борту літака перебували три члени екіпажу. Джерела в екстренних службах РФ повідомили, що всі 3 члени екіпажу загинули.

За даними з російських ресурсів у мережі, перед падінням лайнер намагався здійснити посадку. Судячи з даних сервісу Flightradar24, літак літав по колу і виробляв паливо. Під час заходу на третє коло екіпаж подав сигнал лиха.

Попередньо, політ був тестовий, борт обкатували після ремонту - імовірно, з майданчика Луховицького авіаційного заводу. Лайнер належить "Газпром-Авіа".

ВІДЕО ДНЯ

Літак 2014 року випуску використовувався тільки авіакомпанією "Газпром".