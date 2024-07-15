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Орбан після поїздок до України і РФ розіслав лідерам ЄС свій "мирний план"

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 15 липня 2024, 12:15
Орбан після поїздок до України і РФ розіслав лідерам ЄС свій мирний план
ВІКТОР ОРБАН, ФОТО GETTY IMAGES

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після своїх вояжів до України, РФ та Китаю ознайомив лідерів ЄС з результатами своєї "миротворчої місії" та "мирними" пропозиціями Будапешта.

Джерело: політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet,"Європейська правда"

Деталі: Зокрема, він зазначив, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

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Балаж Орбан розповів, що з поїздок угорського прем’єра до Києва і Москви "стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати".

"І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці", – вказав він.

Після цього, за словами Орбана, Угорщина почала переговори з потенційними посередниками: Китаєм, Туреччиною та Дональдом Трампом.

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"Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Прем'єр-міністр написав лідерам ЄС про переговори, результат першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку", – сказав він.

Орбан також вважає, що не варто недооцінювати роль Угорщини як посередника, оскільки, на його думку, країна може відігравати "серйозну роль у посередництві".

"Угорщина є здібним посередником, як показали останні два тижні, і наше завдання зараз – поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени Європейського Союзу в плані Віктора Орбана", – резюмував він.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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Теми: ОрбанУгорщинавійна
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