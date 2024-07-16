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В Естонії міністр клімату буде формувати новий уряд

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 16 липня 2024, 12:44
В Естонії міністр клімату буде формувати новий уряд

Президент Естонії Алар Каріс доручив нинішньому міністру клімату Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.

Джерело: Каріс в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Міхал на посаді прем’єр-міністра Естонії замінить Каю Каллас, яка напередодні подала у відставку через призначення на високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

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"Я зробив офіційну пропозицію Крістену Міхалу стати кандидатом на посаду прем'єр-міністра Естонії та розпочати формування нового уряду", – зазначив Каріс.

Наприкінці червня правління Партії реформ назвало Крістена Міхала кандидатом у прем'єр-міністри. На з'їзді, який відбудеться 8 вересня, він претендуватиме на посаду партії.

Передбачається, що новий уряд на чолі з Міхалом розпочне роботу наприкінці липня або на початку серпня.

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Теми: Естонія
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