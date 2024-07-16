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Віцепрезидентка Єврокомісії: Ми не можемо позбавити Угорщину головування у ЄС

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 19:33
Віцепрезидентка Єврокомісії: Ми не можемо позбавити Угорщину головування у ЄС
Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова. Věra Jourová/X

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова повідомила, що комісія юридично не може позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але може бойкотувати політику Орбана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Вери Юрової в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: Юрова зазначила, що як юристка вона може стверджувати – Угорщину не можуть позбавити головування у Раді ЄС. 

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"Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати та відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана. Це те, що ми робимо зараз, і поступово готуємося до польського головування, яке починається після Нового року", – сказала посадовиця.

Вона підкреслила, що, попри свої дії, Віктор Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.

"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не буде ухвалювати жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду, зміни мандатів в інституціях", – говорить Юрова.

ВІДЕО ДНЯ

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, має тривати 6 місяців, але, як раніше повідомляла "ЄП", цей термін насправді не є твердо зафіксованим. 

У статті 16 Лісабонського договору йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначаються на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю. Відповідно, потенційне рішення щодо тривалості угорського головування могли б ухвалити держави-члени ЄС.

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з правителем Росії суперечать договорам ЄС.

Теми: ЄврокомісіяЄСУгорщинаОрбан
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