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CNN: Розвідка США отримала дані, нібито Іран планував ліквідувати Трампа

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 16 липня 2024, 23:36
CNN: Розвідка США отримала дані, нібито Іран планував ліквідувати Трампа
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Американські спецслужби отримали розвідувальну інформацію про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа, що змусило Секретну службу США посилити заходи безпеки довкола колишнього президента в останні тижні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Як стверджують джерела, немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у колишнього президента на мітингу в суботу, був пов'язаний з цими намірами Ірану.

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Неназваний посадовець із сектора національної безпеки США заявив, що Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу.

"У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", – запевнив неназваний посадовець у розмові з телеканалом.

Кампанія Трампа не повідомила, чи була вона поінформована про іранську загрозу. 

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"Ми не коментуємо заходи безпеки президента Трампа. Усі питання слід надсилати до Секретної служби Сполучених Штатів", – йдеться у заяві кампанії.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали штаб Трампа від проведення мітингів просто неба, які становлять більший ризик, ніж інші заходи, доступ до яких агентство може краще контролювати, заявили джерела. За словами співрозмовників, ці попередження мали більш загальний характер.

Речниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон заявила, що наразі не встановлено жодних відомих зв'язків між стрільцем Томасом Метью Круксом і будь-ким іншим.

Іран неодноразово обіцяв помститися за вбивство американськими військовими командувача Касема Сулеймані у січні 2020 року, що відбулося в рамках операції за наказом Дональда Трампа, коли він був президентом.

Нагадаємо, Секретна служба США посилила заходи безпеки для експрезидента Дональда Трампа після спроби замаху на нього під час мітингу в суботу 13 липня.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.

Теми: СШАІранТрамп
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