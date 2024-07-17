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ЄС дав "зелене світло" діалогу про безвіз та першій військовій підтримці Вірменії – ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 18:49
ЄС дав зелене світло діалогу про безвіз та першій військовій підтримці Вірменії – ЗМІ
ілюстративне фото Unsplash

Посли Європейського Союзу на зустрічі 17 липня дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Після рішення послів Європейська комісія має в найближчі місяці розробити план дій для діалогу з візової лібералізації з урядом Вірменії.

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"Йдеться про захист документів, кордони, реадмісію. Йдеться також про питання фундаментальних прав. Це як ціле досьє на сотні сторінок, яке Вірменія повинна виконати, і на це підуть роки", – розповів редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. 

Він підкреслив, що остаточне скасування віз для вірмен вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС.

"Є кілька країн, зокрема, Швеція, Австрія та Нідерланди, які дуже, скажімо так, обережно ставляться до надання візової лібералізації іншим країнам. Тож це ще далеко не завершена справа. Є багато перешкод і проблем", – повідомив Джозвяк. 

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Він також повідомив, що посли дали "зелене світло" на виділення нелетальної військової допомоги Вірменії на суму 10 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Це сталося вперше в історії. Раніше це рішення, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.

Рішення країн-членів ЄС погодити початок діалогу про візову лібералізацію з Вірменією було ухвалене на тлі зусиль вірменського уряду, спрямованих на зближення із Заходом, і зростання напруженості у відносинах з Росією.

Що передувало: У лютому 2024 року глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель оголосив, що він і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян домовилися "розпочати роботу над новим амбітним порядком денним партнерства між ЄС і Вірменією". 

Деякі члени політичної команди прем'єр-міністра Нікола Пашиняна відтоді заявляли, що Вірменія повинна прагнути приєднатися до ЄС. Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди"

Теми: ВірменіяЄС
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