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Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 19 липня 2024, 17:20
Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях
Фото: Getty Images

Міжнародний суд ООН у консультативному висновку постановив, що поселенська політика Ізраїлю на окупованому ним Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі порушує міжнародне право.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР і висновок, який зачитав голова Суду ООН Наваф Салам

Деталі: У висновку йдеться, що розміщення Ізраїлем поселенців на Західному березі річки Йордан і в Єрусалимі, а також збереження Ізраїлем їхньої присутності там "суперечить статті 49 IV Женевської конвенції".

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Суд ООН також відзначив, що ізраїльська поселенська політика розширюється, і встановив, що використання Ізраїлем природних ресурсів на окупованих територіях не відповідає його зобов'язанням за міжнародним правом як держави-окупанта.

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і сектор Газа в результаті війни 1967 року. Він вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має бути вирішене шляхом переговорів, та анексував Східний Єрусалим в односторонньому порядку, що міжнародна спільнота не визнає.

Що стосується сектору Гази, то у 2005 році Ізраїль вийшов з цієї території, але після приходу там влади терористичного угруповання ХАМАС у 2007-му зберіг блокаду. Міжнародне співтовариство загалом вважає всі три райони окупованою Ізраїлем територією.

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Слухання в Міжнародному суді ООН відбулося на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС, яку спричинив напад терористів на ізраїльські поселення на півдні.

В окремій справі Суд ООН розглядає позов Південної Африки про те, що ізраїльська кампанія в Газі є геноцидом, який Ізраїль категорично заперечує. До цієї скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія

Теми: ООНсуд
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