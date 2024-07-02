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Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України

Ольга Глущенко Вівторок, 2 липня 2024, 00:26
Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що виданий дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні.

Джерело: Оллонгрен у листі до Палати представників, Укрінформ

Дослівно: "22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та Міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків.

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Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано".

Деталі: Зокрема зазначається, що Нідерланди "незабаром розпочнуть поставку першого літака F-16" в Україну, але точна дата не називається. Палату представників поінформують про це конфіденційно.

Що передувало: 22 грудня минулого року глава уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що його країна ухвалила рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.

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Також Нідерланди повідомили, що спрямують 18 винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів. 

У лютому стало відомо, що Міністерство оброни Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, які будуть доставлені в Україну. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

Теми: НідерландиУкраїнавинищувачі
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