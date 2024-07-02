Кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла до 161 – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу кількість бойових зіткнень зросла до 161, найбільше – 44 – відбулося на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину 1 липня

Деталі: У Генштабі зазначають, що від початку минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

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На Харківському напрямку російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення.

17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Оборонці успішно відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане і Стельмахівка. Неподалік Синьківки продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб – поблизу Греківки, Невського і Макіївки. П’ять боїв тривають.

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Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксували 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень: Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. У районі останнього два бої продовжуються.

На Краматорському напрямку українські війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки. У Новому, на напрямку Часового Яру, одне боєзіткнення ще не закінчене.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в оборонні рубежі Сил оборони біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.

Найбільш інтенсивно ворог продовжує атакувати на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

Втрати противника на Покровському напрямку з початку доби становлять: в особовому складі, безповоротні – 109 окупантів, санітарні – 181, ще декілька осіб узяли в полон. Знищені один танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі "Тигр", два авто й одне багі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Серед пошкодженої техніки ворога – танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.

На Времівському напрямку відбувалося 10 ворожих атак у районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян успіху не мали.

Що передувало: Раніше Генштаб повідомляв, що російські війська від Бахмута знову намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки, за поточну добу сталося 121 бойове зіткнення.