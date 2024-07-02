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Байден про рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа: "Небезпечний прецедент"

Ольга Глущенко Вівторок, 2 липня 2024, 06:58
Байден про рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа: Небезпечний прецедент
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності створило "небезпечний прецедент" і закликав американський народ "проявити незгоду", не підтримуючи Дональда Трампа на виборах у листопаді.

Джерело: заява Байдена, цитує Reuters

Деталі: У чіткій, виваженій заяві з Білого дому Байден сказав, що рішення суду означає, що Трамп навряд чи постане перед судом до виборів 5 листопада за свою роль у спробі скасувати результати виборів 2020 року, і попередив, що це може перетворити президентів США на королів.

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Пряма мова: "Ця нація була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен, кожен з нас рівний перед законом. Ніхто, ніхто не стоїть над законом. Навіть президент Сполучених Штатів".

Деталі: За його словами, рішення суду означає, що тепер практично не існує жодних обмежень на те, що може робити президент.

Пряма мова: "Це небезпечний прецедент, тому що влада президента більше не буде обмежена законом. Єдині обмеження будуть встановлюватися самим президентом".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Верховний суд США визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Передісторія:

  • На початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.
  • Водночас журі присяжних 30 травня 2024 року визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп обіцяв оскаржити вирок.

Теми: БайденТрампсудвибори
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