Байден про рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа: "Небезпечний прецедент"
Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності створило "небезпечний прецедент" і закликав американський народ "проявити незгоду", не підтримуючи Дональда Трампа на виборах у листопаді.
Джерело: заява Байдена, цитує Reuters
Деталі: У чіткій, виваженій заяві з Білого дому Байден сказав, що рішення суду означає, що Трамп навряд чи постане перед судом до виборів 5 листопада за свою роль у спробі скасувати результати виборів 2020 року, і попередив, що це може перетворити президентів США на королів.
Пряма мова: "Ця нація була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен, кожен з нас рівний перед законом. Ніхто, ніхто не стоїть над законом. Навіть президент Сполучених Штатів".
Деталі: За його словами, рішення суду означає, що тепер практично не існує жодних обмежень на те, що може робити президент.
Пряма мова: "Це небезпечний прецедент, тому що влада президента більше не буде обмежена законом. Єдині обмеження будуть встановлюватися самим президентом".
Що передувало: Верховний суд США визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Передісторія:
- На початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.
- Водночас журі присяжних 30 травня 2024 року визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп обіцяв оскаржити вирок.