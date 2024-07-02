Орбан анонсував "перші кроки" до миру під час свого візиту до Києва

Напередодні свого візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Орбна М1, яке цитує видання Index

Деталі: Інтерв’ю відбулося увечері 1 липня. На запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні, Орбан відповів, що перші кроки для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

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"Якщо ви подивіться завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", – сказав глава угорського уряду, після чого стало відомо про його візит до української столиці.

Орбан також відзначив, що американців не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну. Він вважає, що ЄС доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно росіяни та американці домовляться один з одним.

"Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?" – сказав він, додавши, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.

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