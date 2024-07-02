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Орбан анонсував "перші кроки" до миру під час свого візиту до Києва

Ірина Балачук, Христина БондарєваВівторок, 2 липня 2024, 09:42
Орбан анонсував перші кроки до миру під час свого візиту до Києва
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Напередодні свого візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Орбна М1, яке цитує видання Index

Деталі: Інтерв’ю відбулося увечері 1 липня. На запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні, Орбан відповів, що перші кроки для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

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"Якщо ви подивіться завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", – сказав глава угорського уряду, після чого стало відомо про його візит до української столиці.

Орбан також відзначив, що американців не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну. Він вважає, що ЄС доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно росіяни та американці домовляться один з одним. 

"Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?" – сказав він, додавши, що угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня. Кортеж угорського прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини. 
  • У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями. Речник угорського уряду підтвердив, що найважливішою темою дискусії стане можливість створення миру. 
  • Наприкінці минулого тижня Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі. 
  • Тоді "ЄвроПравді" стало відомо, що угорський лідер наступного (тобто вже цього) тижня може зустрітися із Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Теми: ОрбанУкраїнамир
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