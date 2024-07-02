Українські льотчики 1 липня завдали удару по складу боєприпасів у Криму – Олещук

У понеділок 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника".

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Деталі: 1 липня ворог завдав удару балістикою по аеродрому ЗСУ на Полтавщині. Російська пропаганда вийшла із кричущими заголовками щодо "багатьох знищених українських літаків".

Пізно ввечері представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат емоційно відреагував на "експертні думки" в соціальних мережах. Офіцер підтвердив, що, удар противника дійсно був, і в ЗСУ є певні втрати військової техніки, але зовсім не такі, як приписує собі ворог,

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"Повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів", – запевнив Ігнат.

Водночас 1 липня у Севастополі та Балаклаві в окупованому Криму, пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "роботу ППО" і 4 збиті цілі. Водночас у місцевих пабліках повідомили про стовп диму, який піднявся після вибуху.