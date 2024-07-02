Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Українські льотчики 1 липня завдали удару по складу боєприпасів у Криму – Олещук

Валентина РоманенкоВівторок, 2 липня 2024, 13:45
Українські льотчики 1 липня завдали удару по складу боєприпасів у Криму – Олещук
скриншот

У понеділок 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника".

Реклама:

Деталі: 1 липня ворог завдав удару балістикою по аеродрому ЗСУ на Полтавщині. Російська пропаганда вийшла із кричущими заголовками щодо "багатьох знищених українських літаків".

Пізно ввечері представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат емоційно відреагував на "експертні думки" в соціальних мережах. Офіцер підтвердив, що, удар противника дійсно був, і в ЗСУ є певні втрати військової техніки, але зовсім не такі, як приписує собі ворог,

ВІДЕО ДНЯ

"Повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів", – запевнив Ігнат.

Водночас 1 липня у Севастополі та Балаклаві в окупованому Криму, пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "роботу ППО" і 4 збиті цілі. Водночас у місцевих пабліках повідомили про стовп диму, який піднявся після вибуху.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: