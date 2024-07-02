По всій Україні лунала тривога через носія "Кинджала"
Вівторок, 2 липня 2024, 16:32
По всій території України 2 липня оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 39 хвилин.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".
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Деталі: Відбій оголосили о 17.09.
При цьому Повітряні сили зазначають, що зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.