На Нікопольщині до 4 зросла кількість загиблих через удар РФ
Кількість загиблих внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікопольщини на Дніпропетровщині зросла до 4.
Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Пряма мова: "Найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості".
Деталі: У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Також ворог понівечив 2 навчальні заклади, амбулаторію, адмінбудівлю, магазини, салон краси та банк.
Також окупанти били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріл спалахнула агрофірма. Рятувальники ліквідували пожежу.
Атакував ворог і Покровську громаду. Попередньо, там поранена людина. Інформацію уточнюємо.
Оновлено: Згодом Лисак написав, що за уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл Покровської громади там загинули двоє людей. Чоловік і жінка.
Пряма мова: "Вже четверо жертв російських катів у районі за сьогодні [ 2 липня]. Немає слів, які б могли втамувати біль рідних".
Що передувало:
- Раніше очільник Дніпропетровської ОВА писав, що у Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Ще дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років.