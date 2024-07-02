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На Нікопольщині до 4 зросла кількість загиблих через удар РФ

Анастасія ПроцВівторок, 2 липня 2024, 20:29
На Нікопольщині до 4 зросла кількість загиблих через удар РФ
ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікопольщини на Дніпропетровщині зросла до 4.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Пряма мова: "Найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості". 

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фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Також ворог понівечив 2 навчальні заклади, амбулаторію, адмінбудівлю, магазини, салон краси та банк. 

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Також окупанти били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріл спалахнула агрофірма. Рятувальники ліквідували пожежу.

Атакував ворог і Покровську громаду. Попередньо, там поранена людина. Інформацію уточнюємо.

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фото: Дніпропетровська ОВА

Оновлено: Згодом Лисак написав, що за уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл Покровської громади там загинули двоє людей. Чоловік і жінка.

Пряма мова: "Вже четверо жертв російських катів у районі за сьогодні [ 2 липня]. Немає слів, які б могли втамувати біль рідних".

Що передувало:

  • Раніше очільник Дніпропетровської ОВА писав, що у Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Ще дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років.

Теми: Дніпропетровська область
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