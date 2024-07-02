Джелял після звільнення з полону РФ: Найважче було пережити цю несправедливість і приниження

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял дав перше інтерв'ю після звільнення з російського полону.

Джерело: Джелял в інтерв'ю телеканалу Рада

Пряма мова: "Найважче (в полоні РФ - ред.) були дві речі. По-перше, це переживати оцю несправедливість і приниження, нехтування твоїми правами, всім, що повинно бути доступним сучасній людині. Це дуже важко, коли ти б'єшся, намагаєшся донести правду, а люди – там бетонна стіна...Це дуже важко пережити...

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І друге, дуже важко, коли ти хвилюєшся за своїх близьких".

Деталі: Джелял згадав, що коли він був у полоні, то втратив батька.

Заступником голови Меджлісу також розповів, яким бачить завершення війни. За його словами, війна розпочалася з Криму і має закінчитися його звільненням.

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При цьому він зазначив, що деокупація - це лише початок, адже 10 років анексії в будь-якому разі вплинули на населення.

Джелял розповів, що після звільнення він уже спілкувався з друзями і знайомими, які зараз перебувають в Криму. За його словами, вони очікують на повернення України.

Нагадаємо:

До України з російського полону 28 червня вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

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