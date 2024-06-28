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З російського полону повернули 10 цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 червня 2024, 21:54
З російського полону повернули 10 цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу
Наріман ДЖЕЛЯЛ, ФОТО З FACEBOOK

До України з російського полону 28 червня вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі.

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Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні".

Оновлено: Про повернення повідомив також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та опублікував фото.

 
фото зі сторінки лубінця

У Координаційному штабі повідомили, що цим обміном завершився 53-й обмін, який розпочався 25 червня з визволення 90 Захисників. 

ВІДЕО ДНЯ

Там уточнили, що серед звільнених – двоє священників Української греко-католицької церкви Іван Левицький та Богдан Гелета, яких затримала окупаційна влада у Бердянську в листопаді 2022 року.

Також додому повертається мистецтвознавиця та наукова співробітниця Горлівського художнього музею Олена Пєх, яку окупанти з 2018 року тримали в ув’язненні. Ще одного політичного бранця Валерія Матюшенка затримали окупанти на Донеччині ще у липні 2017 року, згодом незаконно ув’язнили до 10 років позбавлення волі.

Дослівно Коордштаб: "Україні також вдалося повернути декількох цивільних громадян, незаконно затриманих та засуджених в Білорусі. Серед звільнених, зокрема, Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Звільнення цивільних українців відбулося за посередництва Святого Престолу".

Передісторія:

  • 23 серпня 2021 року, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 вересня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.
  • У жовтні стало відомо, що Джеляла етапують в Мінусінськ. Також з Криму вивезли двоюрідних братів Асана та Азіза Ахтемових.
  • Цих трьох кримців окупанти засудили у 2022 році – Джеляла на 17, Асана Ахтемова на 15, а Азіза на 13 років ув’язнення – за сфальсифікованим обвинуваченням у тероризмі.
  • У листопаді 2023 року Джелял написав дружині листа із в’язниці в російському Мінусінську у Красноярському Краї. У ньому повідомив, що його півтора місяці етапували із Сімферополя до російського Мінусінська. У дорозі він захворів на простуду, та вже одужав.

Теми: полоненікримські татариКрим
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