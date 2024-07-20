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В Іспанії затримали проросійських хакерів: атакували організації, які допомагають Україні

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 15:33
В Іспанії затримали проросійських хакерів: атакували організації, які допомагають Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох людей за ймовірну причетність до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Europa Press

Деталі: Імовірних зловмисників затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їхніх будинках провели обшуки та вилучили комп'ютерні й документальні матеріали.

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Іспанська слідство вважає, що затримані належать до групи NoName057(16), яка виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та проголосила метою "реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Основною діяльністю групи є здійснення "розподілених атак на відмову в обслуговуванні" (DDoS-атак) на сайти державних і приватних організацій країн, які підтримують Україну.

Минулого місяця про кібератаку з боку NoName057(16) заявив підрозділ General Dynamics, компанія Santa Barbara Systems, що базується в Іспанії і займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.

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Розслідування стосовно затриманих в Іспанії хакерів координує спеціалізована прокуратура. Цивільна гвардія Іспанії також оголосила, що продовжує розслідування за кількома напрямками, щоб продовжити ідентифікацію учасників атак.

У НАТО вже попереджали Росію про наслідки в разі подальших кібератак та інших гібридних нападів на держави-члени.

Теми: ІспаніяРосіяхакери
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