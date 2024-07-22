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У Польщі назвали умови для нормалізації відносин з Білоруссю

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 22 липня 2024, 14:27

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що однією з умов нормалізації відносин з Білоруссю є видача Мінськом мігранта, який вбив польського прикордонника.

Джерело: заступник глави польського МЗС Анджей Шейна в ефірі Radio Zet, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Польща має конкретні вимоги для Білорусі, якщо та зацікавлена в нормалізації відносин.

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"Такі як припинення гібридних атак, видача вбивці польського солдата, звільнення ув'язнених поляків", – зазначив Шейна.

Він додав, що Білорусь є країною, яка відкрито пов'язана і співпрацює з Росією, ворожою до України, тому "наші можливості діяти щодо такої країни обмежені".

"Але, можливо, якщо ці умови не будуть виконані, ми можемо зупинити перевезення товарів через Білорусь. Нам це теж не вигідно, але ми починаємо дозрівати до цього, і Білорусь помічає, що ми серйозно розглядаємо це", – пояснив Шейна.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Польща звернулася до білоруської сторони з вимогою встановити і видати нападника. Проте у відповідь, повідомили в МЗС Польщі, Білорусь почала звинувачувати Варшаву у нібито порушенні співпраці.

Нещодавно польські служби встановили особу мігранта, який наприкінці травня завдав смертельних поранень польському прикордоннику: він перебуває у Білорусі та, можливо, планує їхати до Сирії. 

Теми: ПольщаБілорусь
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