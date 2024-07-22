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У США потенційні конкуренти Гарріс підтримали її висунення в президенти

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 22 липня 2024, 18:43
У США потенційні конкуренти Гарріс підтримали її висунення в президенти
Камала Гарріс. фото: Getty Images

Представники Демократичної партії США, яких ЗМІ називали потенційними кандидатами в президенти після зняття Джо Байдена з виборів, публічно підтримали висунення віцепрезидентки Камали Гарріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Серед іншого, висунення Камали Гарріс кандидаткою у президенти США від Демократичної партії підтримали губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер, губернатор Мериленду Вес Мур, губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

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Їх називали одними з найімовірніших альтернативних кандидатів у президенти від партії, окрім Гарріс. Водночас невідомо, чи вони не братимуть участь у кампанії як кандидати у віцепрезиденти самої Гарріс.

Незалежний сенатор від Західної Вірджинії Джо Манчин, який також розглядався як потенційний претендент на номінацію Демократичної партії, спростував наміри брати участь у партійному змаганні.

Це збільшує шанси того, що делегати Демпартії, які раніше підтримали висунення Джо Байдена, на з’їзді або раніше засвідчать підтримку Камалі Гарріс, таким чином зробивши її офіційною кандидаткою на найвищу посаду у США.

ВІДЕО ДНЯ

Останні опитування наразі показують, що рейтинг кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і Камали Гарріс практично однакові.

Про те, як вихід Байдена із президентської гонки може допомогти демократам на виборах, читайте у статті "ЄвроПравди" або дивіться відео.

Теми: СШАвиборипрезидентБайден
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