В Естонії призначили новий уряд
Президент Естонії Алар Каріс призначив новий уряд країни. Його очолює Крістен Міхал.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR
Деталі: Уряд розпочне свою роботу у вівторок після прийняття присяги у парламенті Естонії (Рійгікогу).
Міхал замінить на посаді прем'єра Кайю Каллас, але трипартійна коаліція за участю Партії реформ, соціал-демократів та "Естонія 200" продовжує залишатися при владі.
Раніше у понеділок парламент Естонії проголосував на позачерговому засіданні за надання кандидату в прем'єр-міністри Крістену Міхалу, який обіймав посаду міністра клімату, повноважень на формування уряду.
Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.
Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.
Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.
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