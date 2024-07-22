Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Естонії призначили новий уряд

Андрій Синявський, Євген КізіловПонеділок, 22 липня 2024, 18:55
В Естонії призначили новий уряд
Новий очільник уряду Естонії Крістен Міхал. Фото: Getty Images

Президент Естонії Алар Каріс призначив новий уряд країни. Його очолює Крістен Міхал.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Уряд розпочне свою роботу у вівторок після прийняття присяги у парламенті Естонії (Рійгікогу).

Реклама:

Міхал замінить на посаді прем'єра Кайю Каллас, але трипартійна коаліція за участю Партії реформ, соціал-демократів та "Естонія 200" продовжує залишатися при владі.

Раніше у понеділок парламент Естонії проголосував на позачерговому засіданні за надання кандидату в прем'єр-міністри Крістену Міхалу, який обіймав посаду міністра клімату, повноважень на формування уряду.

Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.

Читайте також: "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.

Теми: ЕстоніяКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Естонія
Новий уряд Естонії має намір збільшить податки для фінансування оборони
Жителі Естонії зібрали 60 тисяч євро на відновлення "Охматдиту"
Естонія також заборонила в'їзд автівкам на білоруських номерах
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: