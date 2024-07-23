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Замах на Трампа: очільниця Секретної служби США подала у відставку

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 18:11
Замах на Трампа: очільниця Секретної служби США подала у відставку
Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл. фото: Getty Images

Голова Секретної служби США Кімберлі Чітл у вівторок подала у відставку на тлі розслідування стосовно дій її відомства у зв'язку із замахом на колишнього президента Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNBC

Деталі: Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.

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Тоді голова Секретної служби відмовилася йти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною для цієї посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на експрезидента США не вдалось попередити.

Тим не менш, члени комітету з Республіканської партії активно вимагали відставки Чітл і розслідування її діяльності з боку Федерального бюро розслідувань.

Секретна служба США відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей, а також провідних кандидатів у президенти.

ВІДЕО ДНЯ

Резонансний замах на Дональда Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

Після цього стало відомо, що США отримали розвідувальну інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.

Теми: ТрампСША
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