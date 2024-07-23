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Пенсіонера, який надіслав вибухівку в посольство України, посадили на 18 років

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 20:50
Пенсіонера, який надіслав вибухівку в посольство України, посадили на 18 років
фото: Getty Images

Верховний суд Іспанії у вівторок засудив до 18 років ув’язнення 73-річного пенсіонера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, який у 2022 році розсилав посольствам і установами пакунки з вибухівкою, в тому числі посилка прийшла в дипломатичне відомство України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Суд засудив Гонсалеса Паскуаля його до 10 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі і ще вісім років – за виготовлення вибухових пристроїв із цією метою, йдеться в рішенні суду.

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Пенсіонер також має виплатити 1500 євро компенсації співробітнику посольства України в Мадриді Миколі Величку, який постраждав у результаті детонації його вибухівки.

У вироку зазначається, що Гонсалес Паскуаль діяв "з метою створити великий розлад в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск на уряди Іспанії та Сполучених Штатів, інші інституції в Іспанії з метою припинення підтримки України у війні проти Росії".

Під час розслідування поліція виявила на вибухових пристроях сліди ДНК, що збігаються з ДНК Гонсалеса. Записи, надані інтернет-магазином Amazon, показали, що чоловік купував прекурсори для вибухівки у червні та липні 2022 року.

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Суд ще має винести окреме рішення про ув’язнення пенсіонера, який може подати апеляцію на вирок.

Гонсалеса Паскуаля заарештували в січні 2023 року після того, як він відправив шість посилок із саморобною вибухівкою на адресу прем'єр-міністра Педро Санчеса, міністерки оборони Маргарити Роблес, посольств України та США, військово-повітряної бази і збройової компанії.

У квітні того року суддя звільнив пенсіонера під заставу, пославшись на його вік і відсутність судимостей.

Читайте архівний текст "ЄвроПравди" про це: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.

Теми: ІспаніяУкраїнапоштав'язниця
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