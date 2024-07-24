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79 бригада відбила один із найбільших штурмів на Курахівському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 24 липня 2024, 21:58
79 бригада відбила один із найбільших штурмів на Курахівському напрямку
скриншот з відео 79 бригади

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.

Джерело: пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади

Дослівно: "Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на мотоциклах – виїхало 12 "гонщиків".

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Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.

Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія".

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Деталі: У бригаді розповіли, що перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі у бій вступили протитанкісти. Також російська техніка підривалась на мінах від саперів 79-ки.

У підсумку бою десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків, знищили 40 росіян та 37 поранили.

Теми: бойові діївтрати у війні
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