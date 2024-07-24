Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Генштаб: На фронті відбулось 125 зіткнень, найгарячіше на двох напрямках

Тетяна ОлійникСереда, 24 липня 2024, 23:09
Генштаб: На фронті відбулось 125 зіткнень, найгарячіше на двох напрямках
Фото - 117 окрема механізована бригада

На фронті за минулу добу відбулось 125 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог досить активний на Лиманському, Краматорському та Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 24 липня

Дослівно: "Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 59 КАБ), використав для ураження 550 дронів-камікадзе. Здійснив 3313 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Реклама:

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого, Тихого та Сотницького Козачка. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 73 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА. Пошкоджено дві артилерійських системи та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку загарбники протягом дня вісім разів намагалися просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Досі точиться одне боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку ворог вісім разів впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Бій в районі Верхньокам’янського продовжується".

Деталі: На Краматорському напрямку активність агресора вилилась в десять бойових зіткнень. Сім атак поблизу Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового захлинулись. Три боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали шість атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Дві атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Ворог 27 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка. Шість атак тривають. Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили сьогодні понад 200 окупантів, 63 з них - безповоротно. Знищено один танк, бойову броньовану машину, артсистему та дев’ять автомобілів. Ще три автомобіля пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки, де укранські воїни відбили 22 атаки, п’ять боєзіткнень триває. Також досі точаться бої біля Красногорівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Костянтинівки та Водяного – сім атак відбито, ще п’ять триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором сьогодні.

Теми: Генштаббойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Літак зі звільненими з Росії американцями сів у США – їх зустріли Байден і Гарріс

ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська

фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна

фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки росіян
Росіяни активізувались на Краматорському напрямку, там 28 зіткнень за добу – Генштаб
На фронті за день 77 боєзіткнень, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
08:42
Шольц прокоментував рішення Німеччини обміняти засудженого убивцю-росіянина
08:37
Росіяни штурмують Покровський та ще 10 напрямків: на фронті 127 бойових зіткнень
08:11
фото Над Дніпропетровщиною збили 4 російські дрони – ОВА
08:07
США вважають опонента Мадуро переможцем виборів у Венесуелі
07:53
Росія у війні вже втратила понад 580 тисяч солдатів
07:25
фото Літак зі звільненими з Росії американцями сів у США – їх зустріли Байден і Гарріс
06:46
Axios: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями
05:35
CNN: Лідер ХАМАСу загинув в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому
04:24
ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська
03:16
Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала
Усі новини...
Реклама:
Реклама: