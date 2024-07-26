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"Війна припиниться негайно": ексдержсек спрогнозував "мирний план" Трампа для України

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 26 липня 2024, 16:11
Війна припиниться негайно: ексдержсек спрогнозував мирний план Трампа для України
Майк Помпео. фото: getty images

Колишній державний секретар США Майк Помпео розповів, яким може бути "мирний план" Дональда Трампа в разі його перемоги на президентських виборах. Він передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членство в ЄС і НАТО.

Джерело: колонка Помпео у The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку ексдержсекретаря США за Трампа, немає "жодних доказів" того, що республіканець у разі обрання президентом схилятиме Україну до капітуляції. Натомість через "слабкість адміністрації Байдена" Україна опинилась "зі зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих, мільйонами біженців і без засобів для перемоги".

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Помпео вважає, що "план успіху" для України від майбутньої адміністрації Трампа може містити такі пункти:

  • Розкрити енергетичний потенціал Америки, відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану.
  • Запровадити реальні санкції проти Росії, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхні операції пов'язані з видобутком енергоносіїв – найважливішим джерелом доходів для військової машини Кремля.
  • Нарощувати американську оборонну промисловість і зобов’язати союзників у НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону.
  • Створити програму "ленд-лізу" для України на 500 мільярдів доларів, яка передбачає взяття військової допомоги в борг, а не безоплатно.
  • Зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати.

"Ці кроки дозволять пану Трампу встановити умови угоди. Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій", – перелічує Помпео.

Також у межах цього "мирного плану" відбувається демілітаризація Криму (автор не уточнює, чи знімає Росія його окупацію), Україна відновлюється за рахунок заморожених активів Росії та якнайшвидше вступає до НАТО і ЄС, а Альянс створює фонд для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів, де частка США становить 20%.

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"Якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті, як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС. Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті", – підсумовує колишній держсекретар.

Сам Трамп раніше заявляв, що хоче завершити війну в Україні "за 24 години" і до того, як вступить на посаду президента США, але ніколи не говорив деталей свого "мирного плану".

Минулого тижня, нагадаємо, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським він знову повторив, що хоче "принести мир у світ", посадивши Україну і Росію за стіл перемовин.

Теми: ТрампУкраїнавійнамир
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