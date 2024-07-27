Глава німецької опозиції: Європа має почати думати про можливу перемогу Трампа

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вважає, що Європа повинна бути краще підготовлена до можливого другого президентського терміну Дональда Трампа.

Джерело: Мерц в інтерв'ю Welt am Sonntag, переказ якого наводить DPA, передає "Європейська правда"

Деталі: Ситуація змінилася після того, як президент Джо Байден зняв свою кандидатуру і віцепрезидентка Камала Гарріс стала передбачуваним кандидатом від демократів, сказав Мерц.

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"Камала Гарріс викликала дуже сильну мобілізацію з боку демократів за дуже короткий проміжок часу. Тепер ця виборча кампанія буде дійсно захоплюючою", – сказав лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Тим не менш, він вважає, що європейцям має сенс почати думати про можливу перемогу на виборах республіканського кандидата Трампа.

"Ми повинні були зробити це вісім років тому, – сказав він, маючи на увазі першу перемогу Трампа на виборах у 2016 році. "І цього разу це було б ще важливіше. Тому що я припускаю, що Дональд Трамп буде краще підготовлений до вступу на посаду, якщо він стане президентом, ніж він був під час свого першого терміну", – сказав Мерц.

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Мерц підтвердив газеті, що група з консервативного Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу нещодавно відвідала з'їзд Республіканської партії, де Трамп був офіційно висунутий, на його "пряме прохання".

США є близьким партнером Німеччини. "Так було за всіх президентів США до цього часу. Тому ми повинні шукати точки дотику, а не те, що нас роз'єднує", – сказав він.

Останні опитування показують, що ХДС Мерца значно випереджає соціал-демократів нинішнього канцлера Олафа Шольца, що ставить його на хороші позиції для того, щоб стати канцлером на виборах у вересні наступного року.

Шольц став канцлером у 2021 році, сформувавши коаліцію з ліберальними Вільними демократами та Зеленими.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз готуватися до змін у відносинах зі США й почати витрачати більше на оборону незалежно від того, кого американці оберуть президентом цього року.

Європейські країни та НАТО вже кілька місяців готуються до можливого обрання Трампа президентом США в листопаді. У Німеччині, серед іншого, діє неформальна кризова група при МЗС, а також оцінюють потенційні економічні наслідки політики Трампового Білого дому.