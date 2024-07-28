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У Німеччині хочуть скасувати допомогу українцям, які не працюють

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 28 липня 2024, 10:48
У Німеччині хочуть скасувати допомогу українцям, які не працюють
фото: getty

Генеральний секретар найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн виступає за необхідність скасування державної допомоги для непрацевлаштованих, зокрема українських біженців.

Джерело: Ліннеманн в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує агентство DPA, "Європейська правда"

Деталі: Лінеманн заявив, що в Німеччині "шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати", а отже, їх не можна стимулювати шукати роботи скороченням соціальних виплат. "Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу", – вважає він.

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Політик ХДС у цьому контексті також згадав про українських біженців, які отримують пільги.

"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%", – вважає він.

На думку Лінеманна, йдеться про відсутність стимулів з боку федерального уряду, аби спонукати біженців з України шукати роботу: "Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов'язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування".

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Як пише DPA, федеральний уряд Німеччини хоче запровадити суворіші правила, щоб заохотити більше одержувачів соціальних виплат до роботи. Серед іншого, відмову від роботи та нелегальне працевлаштування пропонують карати скороченням допомоги.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

Минулого місяця голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини, що розкритикували партії федеральної коаліції.

Теми: Німеччинабіженціукраїнці
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