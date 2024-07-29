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В Італії за запитом України арештували активи російського бізнесмена на 41 млн євро

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 29 липня 2024, 17:38
В Італії за запитом України арештували активи російського бізнесмена на 41 млн євро
Флоренція. Ілюстративне фото: Getty Images

Фінансова гвардія Флоренції за запитом про міжнародну правову допомогу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Києва вилучила у російського бізнесмена активи на суму 41 мільйон євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa

Деталі: Арештовані активи, нерухомість та акції компаній (включаючи замок 12-го століття в районі Піан-де-Джулларі), є результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.

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Бізнесмен перебуває під слідством за вчинення в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримані дані дозволили встановити, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, що базується у Флоренції, володіє всім капіталом компанії, яка володіє великим і розкішним комплексом нерухомості в столиці Тоскани.

Зокрема, серед арештованих активів – акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро.

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Додаткових подробиць щодо особи бізнесмена в італійських ЗМІ наразі не наводять.

Нагадаємо: 

  • Суд Нью-Йорка відмовив Міністерству юстиції США в праві продати супер’яхту Amadea, яка, як стверджується, належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

Теми: ІталіяРосія
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