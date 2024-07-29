Фіцо пригрозив послу України наслідками через блокування транзиту російської нафти

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном пригрозив йому припинити постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Фіцо у Facebook

Деталі: Прем’єр Словаччини повідомив, що обговорив питання поставок "Лукойлу" з послом України Мирославом Кастраном, на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

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"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", – заявив він.

Фіцо додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.

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"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини", – вважає словацький прем’єр.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Більше про ситуацію з поставками дивіться у свіжому відео "ЄвроПравди" або читайте у статті Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою.