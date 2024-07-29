Обговорили війну в Україні: прем'єрка Італії Мелоні зустрілась з Сі Цзіньпіном

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Пекіна зустрілась лідером Китаю Сі Цзіньпінем, обговорили ситуацію на Близькому Сході та вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу італійського уряду

Деталі: Зазначається, що Мелоні та Сі "поділилися позитивним розвитком відносин між Італією та Китаєм" і підкреслили важливість "збалансованого, взаємовигідного співробітництва, заснованого на взаємній довірі".

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Переговори стосувались двосторонніх відносин та пріоритетних питань міжнародного порядку денного – "від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", додали в пресслужбі Мелоні.

На зустрічі прем’єрка Італії відзначила, що у світі зростає напруженість, і "Китай неминуче є дуже важливим співрозмовником для того, щоб дати раду всім цим подіям", і закликала спільно обговорити, "як забезпечити стабільність і мир".

Вона також підкреслила, що Італія може відігравати важливу роль у відносинах Китаю з Європейським Союзом, "намагаючись створити максимально збалансовані торговельні відносини".

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Чотириденний візит Мелоні до Китаю, який почався 27 липня, став першим на її посаді голови італійського уряду. Вона, однак, уже зустрічалась із Сі Цзіньпіном у листопаді 2022 року на саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.