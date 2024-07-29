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Напад з ножем на півночі Англії: двоє дітей загинули, дев’ятеро поранені

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 21:26
Напад з ножем на півночі Англії: двоє дітей загинули, дев’ятеро поранені
Ілюстративне фото - Getty Images

У результаті нападу з ножем у місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок загинули двоє дітей, ще дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: на брифінгу заявила шеф-констебль поліції Саутпорта Серена Кеннеді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: За словами представниці поліції, 17-річний нападник увірвався на захід у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт.

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У результаті двоє дітей загинули. Ще дев'ятеро отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості, з-поміж них шестеро дітей і двоє дорослих перебувають у критичному стані.

Кеннеді підтвердила, що за підозрою в убивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа. Поліція, за її словами, наразі не встановила мотив нападника, але не вважає, що він пов'язаний із тероризмом.

Про напад у Саутпорті повідомили вдень у понеділок, спершу говорили про вісьмох поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інцидент "жахливою і глибоко шокуючою новиною" та подякував екстреним службам за швидке реагування.

Минулого тижня, як повідомлялось, у Британії нападник із ножем завдав серйозних поранень військовому неподалік від казарм, чоловіка затримали.

Теми: Велика Британіявбивство
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