Макрон закликав нового президента Ірану не підтримувати війну Росії проти України

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 29 липня, провів телефонну розмову з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і закликав не підтримувати російську війну проти України.

Джерело: про це повідомили в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: У розмові з Пезешкіаном лідер Франції закликав того не підтримувати "загарбницьку війну" Росії проти України.

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Він також сказав іранському президенту про необхідність "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару по Голанських висотах, і закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб’єктів" на Близькому Сході.

Іран із 2022 року надає Росії бойові безпілотники "Шахед", які використовують для ударів по українській цивільній інфраструктурі. За даними західної розвідки, Тегеран також може передати Москві балістичні ракети – як це вже зробила Північна Корея.

Крім того, Іран і Росія спільно протидіють західним санкціям.

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Новий іранський президент Масуд Пезешкіан, який вважається представником умовного "реформістського" крила, вступив на посаду 30 липня. Його попередник Ебрагім Раїсі загинув у аварії гелікоптера у травні.

Особа президента в іранській політичній системі не є визначальною. Повнота влади перебуває в руках верховного духовного лідера (аятоли).