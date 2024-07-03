Bloomberg: Китай з Росією розробляє безпілотник схожий на "Шахед"

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський "Шахед", яким активно атакують Україну.

Джерело: Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих з цим питанням

Деталі: Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

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Як йдеться у статті, У 2023 році компанії провели переговори про співпрацю щодо копіювання іранського безпілотника Shahed, а цього року розпочали розробку та тестування версії для підготовки до відправки в Росію, повідомили чиновники, які попросили не називати їхніх імен, щоб не розголошувати приватну інформацію. За їхніми словами, китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Деякі країни вважають, що надання Росії безпілотників для нападу перетне межу летальної допомоги, сказали двоє чиновників.

Одна особа, знайома з цим питанням, сказала, що, за оцінками США, Китай зважує, чи надсилати повністю збудовані безпілотні літальні апарати, але в той же час надсилає комплекти, з яких можна зробити ударні дрони.

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За словами співрозмовника, США все ще не дійшли висновку, що Китай надсилає летальну допомогу Росії, хоча й визнають, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію.

Нагадаємо:

У квітні стало відомо, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.