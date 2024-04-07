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Bloomberg: Китай надає Росії супутникові знімки для ударів по Україні

Ольга Глущенко Неділя, 7 квітня 2024, 01:44
Bloomberg: Китай надає Росії супутникові знімки для ударів по Україні
Прапори КНР і РФ. Фото GETTY IMAGES

Китай посилив свою підтримку Росії на тлі війни проти України, надаючи зокрема супутникові знімки Кремлю для ударів по українських цілях.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Дослівно: "На тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків, за словами людей, знайомих з цим питанням".

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Деталі: Одне з джерел видання повідомило, що підтримка Китаю також включає оптику, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Bloomberg нагадує, що Пекін намагається показати себе нейтральним на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте, зазначає видання, у 2023 році товарообіг між двома країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Разом із тим Росія збільшила експорт до Китаю таких товарів, як вугілля та нафта.

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Дослівно: "Важливо, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій з обмеженим доступом, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання".

Що передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам, за даними ЗМІ, тривожну інформацію про масштаби співпраці між Китаєм та Росією, а від Мінфіну США пролунали попередження на адресу Пекіна, що компанії, які допомагають РФ товарами та технологіями для ВПК, чекають серйозні наслідки.

Нагадаємо: Раніше цього тижня Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України

Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, під час "саміту миру" у Швейцарії. В іншому разі Пекін погрожує бойкотувати такі зустрічі.

За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.

Теми: КитайРосіявійна
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