Новоросійськ атакували безпілотні катери

У Росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.

Джерело: Mash, Shot, Baza

Деталі: Місцева влада просить жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

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Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів.

У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту РФ.

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