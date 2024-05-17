Важливі цілі ворога у Новоросійську, Севастополі й Туапсе атакували ГУР та СБУ – джерела

В ніч на 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки МОУ та Служби безпеки України українські дрони уразили низку воєнних об’єктів Росії у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в ГУР та СБУ

Деталі: Ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську. Водночас внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об’єкти.

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За інформацією російських інфоресурсів, військову інфраструктуру країни-агресора 17 травня атакувала понад сотня безпілотників. Усі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва.

Як повідомляють місцеві мешканці, під час атаки безпілотних апаратів вибухи пролунали на території порту, нафтобази та мазутного терміналу в Новоросійську. Внаслідок ураження атаковані об’єкти було знеструмлено, рух навколишніми вулицями було перекрито.

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Також повідомляється про припинення роботи електропідстанції в тимчасово окупованому Севастополі та точкові відключення електропостачання.

Пряма мова джерела: "Ворог був вражений масштабами нинішньої операції. Сили безпеки та оборони продовжать дивувати загарбників".

Деталі: Крім цього, за даними іншого джерела УП, дрони СБУ вже вдруге цього року "завітали" на Туапсинський нафтопереробний завод, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт заново, запевняє наш співрозмовник.