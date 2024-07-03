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Politico: Трамп розмірковує про те, скільки української території може собі залишити Росія 

Олена ІвашківСереда, 3 липня 2024, 06:18
Politico: Трамп розмірковує про те, скільки української території може собі залишити Росія 
Володимир Путін та Дональд Трамп, фото: РИА Новости

За словами двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з ймовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою Москва.

Джерело: Politico

Деталі: Як йдеться у статті, Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіним про те, "скільки української території може залишити за собою Москва".

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Окрім цього, у статті йдеться про те, що Трамп не тільки очікує, що коли він стане президентом європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО (це його головна претензія, коли він був президентом), але також зробить те, що один експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл описує це як "радикальну переорієнтацію" НАТО.

Дослівно: "Відповідно до інтерв’ю з колишніми посадовими особами національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони, які, ймовірно, будуть працювати під час другого терміну Трампа, Трамп навряд чи покине НАТО відразу. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін".

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Теми: ТрампвійнаПутін
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