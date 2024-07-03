Окупанти хочуть таємно поховати вбитих у Бердянську підлітків Оганнісяна і Ханганова – МІПЛ

Окупаційна влада Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, рідним уже рік не віддають тіла юнаків.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини

Деталі: Про це ініціативі стало відомо від Григорія Оганнісяна, батька Тіграна.

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З убитих російськими силовиками підлітків окупаційна влада робить "терористів". За рік після вбивства їх терміново вирішили поховати у безіменній могилі.

Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.

Рідним уже понад рік не віддають тіла юнаків.

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За цей час російські слідчі кілька разів заявляли рідним, що дозволять забрати і поховати підлітків. Однак під різними приводами окупаційна влада щоразу відмовлялає.

Нагадаємо:

16-річні Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були активними учасниками антиросійських спільнот.

30 вересня 2022 року військові РФ викрали Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в тимчасово окупованому Бердянську. Під час допитів росіяни катували підлітка, але 5 жовтня відпустили його. Відтоді окупанти регулярно допитували й обшукували домівки Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова.

У січні 2023 року російські військові завадили батькам Тіграна вивезти його з тимчасово окупованої території, підлітка повернули з Таганрога.

7 квітня російські військові возили Оганнісяна та Ханганова в Ростов-на-Дону (РФ) для проходження "психолого-психіатричної експертизи".

24 травня Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію.

24 червня російські пропагандисти повідомили про ліквідацію "двох проукраїнських терористів", якими виявилися Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Перед смертю Тігран записав відео, яке завершувалося словами "Слава Україні!". Окупанти звинуватили підлітків у вбивстві військового і поліцейського-колаборанта.

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