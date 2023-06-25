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"Це все, пацани, Слава Україні": окупанти вбили двох неповнолітніх українських партизанів у Бердянську

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 10:10
Це все, пацани, Слава Україні: окупанти вбили двох неповнолітніх українських партизанів у Бердянську
Бердянськ, фото Євгена Руденка, УП

В окупованому Бердянську вбили двох неповнолітніх українських партизанів. За даними українського омбудсмена, перед смертю вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського

Джерело: Рогов у Телеграм, Бердянськ сьогодніМедійна ініціатива за права людини та їхня координаторка Ольга Решетилова у Facebook, "Служба розшуку дітей Магнолія", омбудсмен Дмитро Лубінець

Деталі: Окупанти заявили, що вбили двох підлітків, яких вони називають "терористами та бойовиками".

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Більше деталей: Рогов також заявив, що один із загиблих – Тигран Оганнісян, якого раніше "затримували за антиросійську діяльність".

Телеграм-канал "Бердянськ сьогодні" повідомив, що інформація про вбивство Тіграна, швидше за все, правдива.

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Оновлено: Правозахисники намагаються зрозуміти, що дійсно сталося. За їхніми даними, справи підлітків розслідували в окупованому Бердянську, окупаційна російська влада вирішила передавати справи до суду.

Слідчі тиснули на хлопців і їхніх родичів.

У соцмережах зʼявилось відео, яке, очевидно, записував Тігран. На ньому він з автоматом та у тактичних рукавичках.

Ймовірно, Оганнісян повідомляє, що вони ліквідували двох російських окупантів.

На відео він каже: "Двох точно, це смерть, пацани. Прощавайте! Слава Україні!".

Решетилова розповіла, що кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти.

За її даними, вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тіграна розмовляла з ним.

Тігран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні, 25 червня, мало виповнитись 17 років.

Координаторка наголошує, що спостерігають багато неспівпадіння у фактах, часі, одязі.

Пряма мова Решетилової: "Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього (24 червня — ред.) вечора мучать допитами і обшуками.

Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідкому РФ про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тіграна і Микити вважають, що вся ці перестрілка, передсмертне відео - це постановка для того, щоб убити хлопців".

Більше деталей: Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив вбивство підлітків.

Він уточнив, що хлопці та їхні сім’ї піддавалися переслідуванню. Згодом одного з них, Тіграна Оганнісяна, викрали з дому. Його жорстоко допитували та піддавали катуванням із застосуванням електричного струму.

Пряма мова Лубінця: "Оганнісян і Ханганов вступили в бій з окупантами.

Як відомо, вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського".

Нагадаємо: 24 травня 2023 року двоє підлітків Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало ув'язнення на строк від 10 до 20 років.

Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням дій російських структур, які застосували тортури та порушили кримінальні провадження проти українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

Теми: Бердянськокупація
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