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Росіяни атакували Дніпро: 4 загиблих, 34 поранених

Ірина БалачукСереда, 3 липня 2024, 13:00
Росіяни атакували Дніпро: 4 загиблих, 34 поранених
Фото Суспільного

Щонайменше 4 людини загинули та 34 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня. 

Джерело: мер міста Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Станом на зараз три людини вже загиблі, про яких ми знаємо, більше 18 людей звернулись до лікарні для надання допомоги".

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Деталі: За словами голови ОВА, серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Сталося кілька пожеж. Є руйнування. На місцях працюють відповідні служби.

Оновлено: О 12:00 Філатов повідомив, що відомо вже про 4 загиблих і 27 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка поранена уламками.

Пряма мова мера: "У двох школах вибиті вікна, постраждали 3 дитячі садочки − також вибиті вікна. У дитячу лікарню у реанімацію прилетів уламок у вікно − без постраждалих. Фактично знищена амбулаторія. Також в ще одній лікарні загорілась будівля архіву".

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Доповнено: О 12:55 Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 34. Третина з них – у лікарні. Стан двох поранених медики оцінюють як важкий.

"У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", − повідомив голова ОВА.

4 липня у Дніпрі оголосили днем жалоби.

Передісторія:

Теми: Дніпровибухжертви
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