Росіяни атакували Дніпро: 4 загиблих, 34 поранених
Щонайменше 4 людини загинули та 34 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня.
Джерело: мер міста Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Станом на зараз три людини вже загиблі, про яких ми знаємо, більше 18 людей звернулись до лікарні для надання допомоги".
Деталі: За словами голови ОВА, серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Сталося кілька пожеж. Є руйнування. На місцях працюють відповідні служби.
Оновлено: О 12:00 Філатов повідомив, що відомо вже про 4 загиблих і 27 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка поранена уламками.
Пряма мова мера: "У двох школах вибиті вікна, постраждали 3 дитячі садочки − також вибиті вікна. У дитячу лікарню у реанімацію прилетів уламок у вікно − без постраждалих. Фактично знищена амбулаторія. Також в ще одній лікарні загорілась будівля архіву".
Доповнено: О 12:55 Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 34. Третина з них – у лікарні. Стан двох поранених медики оцінюють як важкий.
"У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", − повідомив голова ОВА.
4 липня у Дніпрі оголосили днем жалоби.
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- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетно-дронову атаку окупантів. ЗМІ писали, що у Дніпрі лунали вибухи і що пошкоджений торговий центр.