Ранковий удар по Дніпропетровщині: Повітряні сили збили "Іскандер" і ще 10 цілей
Середа, 3 липня 2024, 11:46
Вранці 3 липня російські окупаційні війська завдали ударів сімома ракетами та п’ятьма ударними дронами.
Джерело: повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука
Дослівно: "Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару – Дніпропетровщина".
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Деталі: Олещук повідомив, що українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
Передісторія:
- Вранці у Дніпро зазнав атаки, лунали вибухи, пошкодження отримав торговий центр.
- Пізніше стало відомо, що щонайменше 3 людини загинули та понад 18 дістали поранення.