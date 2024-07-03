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Від удару дроном окупантів у Запорізькій області загинув цивільний

Олександр ШумілінСереда, 3 липня 2024, 17:41
Від удару дроном окупантів у Запорізькій області загинув цивільний
скриншот

Унаслідок удару російських військ у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області загинув цивільний.

Джерело: повідомлення керівника Запорізької ОВА Івана Федорова

Пряма мова: "Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області.

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Окупанти атакували дроном поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці".

Передісторія:

  • Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Станом на 13:30 було відомо про вже 5 загиблих і 47 постраждалих.

Теми: Запорізька область
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