Від удару дроном окупантів у Запорізькій області загинув цивільний
Середа, 3 липня 2024, 17:41
Унаслідок удару російських військ у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області загинув цивільний.
Джерело: повідомлення керівника Запорізької ОВА Івана Федорова
Пряма мова: "Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області.
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Окупанти атакували дроном поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці".
Передісторія:
- Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Станом на 13:30 було відомо про вже 5 загиблих і 47 постраждалих.